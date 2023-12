Tragedia a Campobasso, bimbo muore in un incendio in casa: gravi mamma...

Tragedia nella notte in una casa a Campobasso dove è divampato un incendio. Un bambino di nove anni e morto e sono rimasti gravemente feriti i fratellini di 4 e 12 anni e la mamma.

Tragedia a Campobasso, bimbo muore in un incendio in casa: gravi mamma e fratellini

Il dramma è accaduto in contrada Colle Calcare nella periferia sud di Campobasso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e i carabinieri, che indagano per far luce su quanto accaduto. La casa è stata posta sotto sequestro.

Indagini sulle cause dell’incendio: ipotesi cortocircuito

Secondo le prime indiscrezioni l’incendio avrebbe coinvolto il secondo piano dell’abitazione. In corso di accertamento le cause che hanno scatenato il rogo. Non è esclusa al momento l’ipotesi del corto circuito, ma potrebbe essere stata anche una candela a fare da innesco all’incendio che ha coinvolto un divano e del mobilio.

L’asfissia da fumo

Il piccolo sarebbe morto per il fumo inalato durante l’incendio che avrebbe sorpreso la famiglia nel sonno. Inutili i tentativi dei soccorritori giunti sul posto, per il bimbo non c’è stato nulla da fare. La salma si trova all’ospedale Cardarelli di Campobasso e nei prossimi giorni sarà effettuata l’autopsia per stabilire la cause della morte.

I feriti

Trasportati in ospedale d’urgenza la sorellina di 4 anni e il fratello di 12 che sarebbe stato trasferito in ospedale a Napoli per la terapia con la camera iperbarica. Non sarebbe in pericolo di vita, come anche la sorellina ricoverata al Cardarelli e la mamma. Il padre sotto shock ha portato i figli fuori casa mentre sul posto arrivavano i soccorsi.