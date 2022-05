Tragedia all’Aquila, auto parcheggiata in discesa si ‘sfrena’: prima abbatte il cancello di un’asilo e poi travolge i bambini. Un morto e 5 feriti

Tragedia all’Aquila, auto parcheggiata in discesa si ‘sfrena’: prima abbatte il cancello...

“Abbiamo appreso questa tragica notizia paradossalmente mentre stavamo festeggiando il primo bambino nato a Fontecchio (Aq), nelle aree interne, dopo l’approvazione della legge sullo spopolamento: alla famiglia del piccolo il contributo alla natalità. Siamo tutti sconvolti e vicini al dolore delle famiglie. Speriamo che questa tragedia non si aggravi, siamo in contatto con i sanitari per seguire costantemente l’evolversi della situazione”. Così Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, dopo aver appreso la notizia del terribile incidente avvenuto nella frazione di Pile (L’Aquila).

Tragedia all’Aquila: un’auto parcheggiata in discesa ha prima divelto il cancello di una asilo e poi travolto i bimbi che stavano giocando

Un fatto orribile, scioccante, che sembra uscito dall’horror filmico della saga di ‘Final Destination’, dove il fato, l’imponderabile finisce per manifestarsi nel peggiore dei modi.

Un’automobile parcheggiata nel tratto in discesa di via Salaria Antica Est, si è ‘sfrenata’ prendendo velocità e, dopo aver letteralmente divelto il cancello scuola d’infanzia ‘Primo’, è piombata su un gruppo di bambini intenti a giocare nel giardino esterno.

Tragedia all’Aquila: l’impatto, scioccante, ha ucciso sul colpo un bimbo, e ne ha feriti altri 5, Immediato l’intervento dei soccorsi sanitari

Nonostante l’enorme panico destato dall’accaduto, nessuno si è perso d’animo, e quanti nei paraggi si sono subito prodigati per prestare i primi soccorsi mentre, nel frattempo, sono stati immediatamente allertati i sanitari del 118.

Purtroppo però l’impatto, scioccante, ha ucciso sul colpo un bimbo, e ne ha feriti altri 5.

Tragedia all’Aquila: 4 bimbi ricoverati fra l’Aquila e Roma, fortunatamente nessuna è in pericolo di vita. Indenne un maschietto

Due bimbi sono ricoverati al vicino ospedale San Salvatore dell’Aquila, due bambine, apparse subito più gravi, sono invece state subito elitrasportate nei reparti pediatrici del policlinico Gemelli di Roma.

Una, di 4 anni, ha fortunatamente mantenuto il respiro spontaneo, e la Tac Total body eseguita ha poi scongiurato danni ad organi vitali.

L’altra, anch’essa di 4 anni, ha riportato una frattura osso temporale, ed ematoma sottodurale, è comunque stabile (in respiro spontaneo), ma cautelarmente ricoverata in prognosi riservata.

Nessuna ferita importante invece per il quinto bimbo ricoverato in ospedale, in evidente stato di choc.

Appresa la terribile notizia, Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila, ha immediatamente proclamato il lutto cittadino.

