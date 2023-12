Tragedia in Valtellina, un ragazzo di 18 anni muore in uno scontro frontale tra due auto

Tragedia in Valtellina, un ragazzo di 18 anni muore in uno scontro...

Un ragazzo di 18 anni morto e una giovane di 16 anni ferita. E’ il tragico bilancio di uno scontro frontale avvenuto sulle strade dell’Alta Valtellina questa mattina.

Lo scontro è avvenuto sulla strada statale 300, in Valfurva, nella provincia di Sondrio. Secondo una prima ricostruzione il ragazzo di 18 anni era alla guida della sua auto a bordo della quale viaggiava anche una 16enne quando, per cause in corso d’accertamento, si è scontrato frontalmente con un veicolo guidato da un uomo.

L’impatto tra le due auto è stato violentissimo e il ragazzo è morto sul colpo. La ragazza che era con lui ha riportato un trauma al torace ed è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Sondalo. L’uomo alla guida dell’altra vettura sarebbe in buone condizioni e non è stato ospedalizzato.

L’elisoccorso

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 Areu con l’elisoccorso, un’auto infermieristica e un’ambulanza, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri. Ma per il 18enne non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto.

La vittima, riporta la stampa locale è un ragazzo residente nell’area del sinistro. Dalle primissime ricostruzioni l’auto guidata dal giovane avrebbe invaso la corsia opposta. Ancora da chiarire le cause dell’incidente. Saranno gli accertamenti dei carabinieri a ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Il traffico informa Anas è momentaneamente bloccato per incidente, in entrambe le direzioni, sulla strada statale 300 “del passo del Gavia” al km 7 in località Valfurva (SO).