Trasporti, Casini-Leoncini (Iv Roma): “Metro C indispensabile per rilancio della Capitale”

"Le preoccupazioni espresse dal sindaco Gualtieri sul mancato inserimento dei fondi per la Metro C nella bozza della manovra di bilancio sono anche le nostre preoccupazioni. Riteniamo infatti che si tratti di un'opera indispensabile per Roma in vista dei grandi appuntamenti internazionali che dovrà ospitare, a partire ovviamente dal Giubileo del 2025. È evidente, sotto questo profilo, che rappresenti un'infrastruttura di assoluta rilevanza, strategica per il rilancio della Capitale, fondamentale per turisti e operatori economici". "Ma la Metro C non è solo questo. Rappresenta un'opera di vitale importanza per tutti i romani, che meritano finalmente di vivere in una città con mezzi di trasporto moderni, funzionali ed efficienti, adeguati agli standard delle altre grandi capitali europee. Ci auguriamo dunque che il finanziamento da 1,2 miliardi necessario per completare l'opera venga inserito dal Governo nella stesura definitiva della manovra e soprattutto che si proceda poi rapidamente con progetti e lavori, perché tutto non si impantani nella burocrazia, con danni forse ancora più rilevanti". Così i consiglieri capitolini di Italia Viva, Valerio Casini e Francesca Leoncini.