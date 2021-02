Treni Hyperloop realtà anche in Italia? “Roma-Milano in 30 minuti”

Un treno per viaggiare da Milano a Roma in soli 30 minuti. Fantascienza, per la maggior parte di noi, una favoletta che suona quasi come una presa in giro per i tanti pendolari che ogni giorno hanno a che fare con ritardi, guasti, treni soppressi. E invece, si tratta di un progetto concreto, con addirittura una data di massima: il 2030.

Parliamo della tecnologia dei treni Hyperloop, una delle tante idee visionarie dell’imprenditore sudafricano Elon Musk. Treni a lievitazione magnetica che promettono di trasportare passeggeri alla velocità di 1200 km all’ora all’interno di un tubo sottovuoto, come dei veri proiettili.

I treni rivoluzionari, sicuri ed ecologici, sono stati già testati negli Stati Uniti. E non mancano gli investimenti per portarli presto in India e negli Emirati Arabi. Ma chi pensa che una tecnologia del genere resti appannaggio degli ultra ricchi, potrebbe restare sorpreso.

“L’Italia sarà uno dei primi paesi al mondo ad avere Hyperloop” ha commentato l’investitore Paolo Barletta, che insieme al partner Leonardo ha aperto un tavolo di discussione per supportare il progetto con il patrimonio di conoscenze e tecnologie italiane.“Intorno al 2030”, ha spiegato Barletta, “si inizierà con tratte brevi, come i collegamenti Milano-Malpensa e Roma-Fiumicino in soli 2 minuti.”

Due però i progetti più ambiziosi: una sorta di metropolitana del nord Italia e la tratta più importante, Roma-Milano, con viaggi che potrebbero durare solo mezz’ora. Qualcosa che sarà anche sostenibile per i passeggeri, con il costo dei biglietti fra i 70 e i 140 euro. In attesa che il treno, quindi, passi davvero anche per il Belpaese.