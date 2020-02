Treno FrecciaRossa deraglia a Lodi: morti due macchinisti, una trentina i feriti. Traffico sospeso fra Milano e Bologna

Un treno FrecciaRossa è deragliato questa mattina alle 5.30 circa all’altezza di Lodi. Il bilancio al momento è di due morti e circa 30 feriti. Le vittime, secondo quanto si apprende, sono i due macchinisti del treno FrecciaRossa 9595 Milano-Salerno deragliato nei pressi della stazione di Livraga (Lodi).Rete Ferroviaria italiana comunica che: “dalle 5.30 di oggi 6 febbraio la circolazione è sospesa sulla linea AV Milano – Bologna per lo svio del treno 9595 Milano-Salerno nei pressi della stazione di Livraga (Lodi). Le cause sono in corso di accertamento. Sul posto i Vigili del Fuoco e i mezzi di soccorso. Tutti i treni, in entrambe le direzioni, sono stati instradati sulla linea convenzionale Milano-Piacenza con ritardi fino a 60 minuti”.

#Lodi #6febbraio aggiornamento ore 8:30, incidente ferroviario: deceduti i due macchinisti, 28 i feriti. Prosegue il lavoro delle squadre di #vigilidelfuoco al lavoro per la messa in sicurezza dei convogli pic.twitter.com/fskFGqOjxU — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) February 6, 2020