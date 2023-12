Treviso, ragazza accoltellata e uccisa davanti casa: caccia all’assassino

Una ragazza è stata trovata morta davanti casa con diverse ferite sul corpo, probabilmente inferte con un’arma da taglio. La vittima una giovane di 26 anni viveva nel comune di Riese Pio X, in provincia di Treviso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che indagano per ricostruire quanto accaduto.

Treviso, accoltellata e uccisa davanti casa

Secondo le primissime informazioni sarebbe stato un vicino di casa della donna a dare l’allarme, ma all’arrivo del personale sanitario per la ragazza non c’era nulla da fare. Il compagno della vittima che si sarebbe trovato in casa dove viveva con la 26enne è stato ascoltato dagli investigatori e avrebbe fornito dettagli utili alle indagini.

Caccia al killer

I carabinieri indagano a 360 gradi per trovare l’autore dell’omicidio. Ci sarebbe un sospettato, un uomo che si sarebbe allontanato a piedi dopo aver accoltellato la donna. Il presunto killer sarebbe una persona conosciuta dalla coppia, motivo per cui la vittima ha aperto la porta di casa senza timore trovando invece la morte.

Al momento le notizie sono frammentarie ma se fosse confermata la mano di un uomo dietro l’assassinio della giovane, madre di un figlio di 4 anni, sarebbe un altro femminicidio in Veneto dopo la tragedia di Giulia Cecchettin la studentessa 22enne scomparsa con l’ex fidanzato e ritrovata cadavere dopo sette giorni di ricerche.