‘Trono di Spade’, in lavorazione il prequel

Una notizia che ha immediatamente riacceso i cuori di milioni di fans in tutto il mondo: stando infatti a quanto pubblicato da ‘Hollywood Reporter, HBO starebbe lavorando al prequel di ‘Trono di spade’, dove si racconta il periodo precedente alla comparsa di Daenerys, e l’epopea della dinastia Targaryen, al quale è dedicata questa nuova serie. In particolare, la rivista americana rivela anche che sarebbe prossima realizzazione di un episodio ‘numero zero’, sceneggiato a quattro amni da Ryan Condal e George RR Martin, per altro autore della seguitissima.

Da parte sua HBO, ha preferito non commentare questa ‘fuga di notizie’ in quanto, recentemente aveva annunciato che avrebbe lavoro su quattro serie prequel, una delle quali avrebbe tra gli interpreti Naomi Watts.

Max