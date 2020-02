Trono Over, chi è Valentina M.: età e storia con Massimiliano della dama di Uomini e Donne

Il Trono over di Uomini e Donne ha insegnato che non tutte le frequentazioni che sembrano andare per il verso giusto sono destinate poi a sbocciare in una relazione. Gli esempi sono molteplici, tra questi potrebbe essere inserita anche la conoscenza tra Valentina M. e Massimiliano. La coppia aveva iniziato una conoscenza che ora sembra destinata a finire.

Dopo essere usciti per diverse settimane insieme, i due hanno affrontato un periodo complicato che hanno rivelato al centro dello studio della trasmissione condotta da Maria De Filippi. Nonostante le ottime premesse per una storia anche al di fuori dello studio, Massimiliano ha acconsentito a conoscere altre donne scatenando la delusione di Valentina M.

Valentina M. in lacrime

Quando Maria riferirà dell’arrivo di una donna arrivata in studio per conoscerlo, Massimiliano acconsentirà a farla entrare, per questo Valentina M. sarà visibilmente commossa. Scopriamo meglio chi è la dama che soffre per Massimiliano, anche se al momento non si hanno moltissime notizie personali su di lei.

Il cognome di Valentina è Mangini e dalle prime informazioni pare abbia poco più di 40 anni. E’ nata e vive a Firenze, città che considera tra le più belle del mondo, si definisce mamma premurosa ed una networker. Ha anche un profilo Instagram che col corso del tempo ha guadagnato molti follower. Dopo la conoscenza con Erik ha deciso di Frequentare Massimiliano, ma tra i due le cose non sembrano andare bene.