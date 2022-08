Turchia, camion sulla folla: 16 morti

(Adnkronos) – Almeno 16 persone sono rimaste uccise e 29 ferite, otto in modo grave, in un nuovo pesante incidente che si è verificato in Turchia a meno di 24 dal tamponamento a catena, avvenuto nella regione di Gaziantep, che ha prodotto lo stesso numero di vittime. Il nuovo incidente è avvenuto a Derik, nella provincia di Mardin, nel sud est del Paese, dove il conducente di un camion ha perso il controllo del veicolo che è andato a finire contro la folla.

“Siamo devastati per questo secondo incidente”, ha dichiarato il ministro della Sanità turco, Fahrettin Koca, spiegando che, secondo i primi accertamenti, l’incidente è stato provocato da un guasto ai freni del camion. Anche la dinamica dell’incidente è simile a quella di Gazientep: il camion è andato finire su una squadra di soccorritori e altre persone accorse per aiutare i mezzi rimasti coinvolti in un precedente incidente

Intanto il governatore di Gaziantep ha confermato che nell’incidente, provocato da un autobus che è andato a scontrarsi con i veicoli di emergenza, accorsi per un precedente incidente, sono morte altre 16 persone, tra cui tre vigili del fuoco, quattro addetti sanitari e due giornalisti. Sono rimaste ferite 21 persone.