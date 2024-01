Turisti a Natale e Capodanno a Roma e nel Lazio, 100mila presenze in più rispetto al 2022

Tantissimi i turisti a Roma e nel Lazio durante il periodo di Natale e Capodanno. Questo ha fatto sì che la curva degli incassi si impennasse, con 100mila presenze in più rispetto al 2022. ”La presenza record dei turisti nella Capitale durante Natale e Capodanno – 100mila presenze in più rispetto al 2022 – e il ritorno a mangiare fuori casa dopo gli anni di Covid e nonostante comunque le influenze stagionali, hanno fatto registrare per la filiera ristorativa di Roma e del Lazio il tutto esaurito per l’ultimo dell’anno”. questo è quanto si legge in una nota di Claudio Pica, presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio.

Parla di numeri importanti: “+20% rispetto allo scorso anno e 56 milioni di euro d’incassi e con tutte le feste supereremo le previsioni con oltre 105 mln, che hanno segnato la presenza dei turisti nei ristoranti della città e del territorio laziale, una tendenza positiva che conferma anche come i romani apprezzino il pranzo fuori il giorno di Natale, mentre per il cenone del 31 dicembre le prenotazioni erano già sold-out prima della metà del mese”.

“È il grande ritorno della convivialità a tavola nei ristoranti, con un’offerta all’altezza delle aspettative, menù tradizionali per Natale, pesce, fritti in tempura dai carciofi al baccalà, pasta fresca all’uovo, bolliti di manzo costolette di abbacchio, e ricercatezze gourmet per l’ultimo dell’anno tra crostacei, tartare e faraona – commenta – Novità interessanti anche per i dolci con il gelato al pangiallo romano, il panettone gastronomico con diverse farciture e glasse, dal pistacchio all’nduja, frutto della grande creatività dei gelatieri e panificatori romani”.