Tweet della Rowling su un nuovo film di Harry Potter?

Più volte J.K. Rowling, ‘mamma’ di Harry Potter, i cui libri hanno venduto milioni di copie in ogni angolo della terra, ha tenuto a ribadire che a ‘Harry potter e la maledizione dell’erede‘ (racconto uscito a margine del musical vincitore di un Toni Award, dedicato al maghetto), non è al momento prevista nessuna trasposizione cinematografica.

Ieri però la pluripremiata scrittrice britannica ha spiazzato tutti con uno ‘strano’ Twitter. Accanto ad un logo raffigurante una bacchetta, un teschio ed un serpente, la Rowling ha riportato la frase: “A volte, l’oscurità proviene dai posti più inaspettati“. Quindi, a seguire, gli hashtag #HarryPotter e #CursedChild.

Un messaggio che, come hanno subito intuito i fan, non poteva che rivolgersi per l’appunto al recente ‘Harry potter e la maledizione dell’erede’, ad oggi presentato solamente nei teatri. Dunque, a ragione, in molti credono che l’ipotesi di un nuovo film è sempre più vicina. Staremo a vedere…

Max