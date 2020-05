Twilight, nuovo libro della saga in arrivo: data di uscita, trama, personaggi

I fan di Twilight avranno avuto un sussulto quando è stata ufficializzata la notizia che la saga di Stephanie Meyer, avrà un nuovo libro molto presto.

La storia d’amore fra Bella Swan ed Edward Cullen si arricchisce di un nuovo capitolo, dopo diversi anni dall’ultimo libro, milioni di copie vendute e una fortunatissima trasposizione al cinema.

Secondo le indiscrezioni, l’autrice ha ripreso in mano un progetto precedentemente abbandonato per concluderlo, e c’è già una data di uscita: 4 agosto 2020 in libreria.

Nuovo libro Twilight: anticipazioni, titolo curiosità, quando esce, cosa ha detto Stephanie Meyer

Il nuovo libro della saga si chiamerà “Midnight Sun“, sole di mezzanotte. Erano quindici anni fa quando la Meyer ha fatto il suo esordio con la storia che ha appassionato tantissimi ragazzi, e adesso, che sono cresciuti, avranno a disposizione un altro capitolo.

Midnight Sun sarebbe già dovuto uscire nel 2008, data di uscita dell’ultimo capitolo della saga in libreria. Secondo le anticipazioni, la storia sarebbe stata ancora quella di Bella e Edward, ma secondo una diversa prospettiva: a narrare le vicende sarebbe stato infatti Edward.

La pubblicazione era stata però fermata dalla Meyer quando parte del libro era trapelato online. Da allora, dodici anni sono passati e l’autrice non aveva mai ceduto alla richiesta dei fan di pubblicarlo, almeno fino ad ora.

“È un periodo folle e non sono sicura che sia il momento giusto per fare uscire il libro, ma alcuni di voi stano aspettando da così tanto tempo che non mi pareva giusto indugiare oltre” ha confessato Stephanie Meyer.