Ucraina, Letta: “Salvini? Putin sua stella polare”

(Adnkronos) – “Io penso che Salvini su questa vicenda abbia fin dall’inizio perso la bussola. Lo capisco anche… Per Salvini Putin è stato la stella polare in questi anni. C’era una chiarissima attrazione”. Così Enrico Letta ad un’iniziativa elettorale a L’Aquila con la candidata sindaco Stefania Pezzopane. “C’era l’idea che anche qui si dovesse farla finita con tutte le liturgie della democrazia e andare a torso nudo a cavallo”.

“Quando c’è una grande crisi internazionale il Paese parla attraverso le sue istituzioni più alte. Salvini con la sua iniziativa ha fatto male a sé stesso, al suo partito, al governo e all’Italia”.

COVID – “Andatevi a rivedere le dichiarazioni di Meloni e Salvini sul Covid: ne avessero azzeccata una… Hanno sempre e solo seguito il sondaggio della pancia degli italiani in quel momento, ma così si finisce nel burrone e noi faremo esattamente il contrario”.

GOVERNO – “Io sono convinto che nessuno può giocare con il fuoco e sono convinto che si troverà una posizione comune” sottolinea Letta. “Mi auguro ardentemente che la maggioranza regga, non ci sono motivi per cui il governo cada nelle prossime due settimane, sarebbe una cosa negativa per l’Italia e per tutto il lavoro che si sta facendo sul Pnrr”.

“Se cadesse il governo adesso, sarebbe brutta notizia. Affronteremo il passaggio parlamentare del 21 e 22 giugno consapevoli di questi rischi, siamo disponibili al confronto nella maggioranza ma dentro un criterio generale quello della linearità con le scelte fatte finora e la solidarietà con i nostri partner europei”.

AMMINISTRATIVE – “Per noi queste sono amministrative su cui noi daremo un giudizio civico. Questo è un voto amministrativo dal quale non trarre conseguenze politiche ma è importante per le città. E un buon risultato a L’Aquila potrà essere l’inizio per la rincorsa alla regionali del 2024”. “La politica fatta dai Roma con i talk show e con tweet non è politica. La politica si fa sul territorio” conclude.