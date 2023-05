Ucraina, portavoce Vaticano: “Papa ha affidato a Zuppi l’incarico missione di pace”

(Adnkronos) –

Missione di pace in Ucraina, il Papa ha affidato al cardinale Matteo Zuppi l’incarico. “Posso confermare che Papa Francesco ha affidato al cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana – fa sapere in una nota il portavoce del Vaticano Matteo Bruni -, l’incarico di condurre una missione, in accordo con la Segreteria di Stato, che contribuisca ad allentare le tensioni nel conflitto in Ucraina, nella speranza, mai dimessa dal Santo Padre, che questo possa avviare percorsi di pace”. “I tempi di tale missione, e le sue modalità, sono attualmente allo studio” aggiunge.

Nei giorni scorsi, indiscrezioni riportavano che il Papa avrebbe deciso, per aiutare il cammino di pace in Ucraina, di inviare Zuppi a Kiev e monsignor Claudio Gugerotti a Mosca. Ieri però il dicastero per le Chiese Orientali, retto da Gugerotti, in una nota alla luce del fatto che “hanno ormai raggiunto ampia diffusione internazionale notizie circa una missione di pace, affidata al Prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali, l’Arcivescovo Claudio Gugerotti” comunicava che “al Prefetto nulla consta di quanto affermato a suo riguardo”.