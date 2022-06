Ucraina, Putin: “Armi Usa? Le schiacciamo come noci”

(Adnkronos) –

Le armi americane all’Ucraina? “Stiamo schiacciando come noci i loro sistemi di difesa aerea”. Sono le parole del presidente russo Vladimir Putin in un’anticipazione di un’intervista a Rossiya-1, che sarà trasmessa domani integralmente. “Ne abbiamo distrutte decine” ha aggiunto Putin.

KIEV E LE ARMI USA – I colloqui con la Russia potranno continuare solo dopo che nuove armi saranno arrivate a Kiev e la posizione dell’Ucraina si sarà “rafforzata”. Sono le ‘condizioni’ poste da David Arakhamia, componente del team negoziale ucraino: “Al momento non vedo ragioni per avviare altri negoziati, fino a quando non ci sarà realmente qualche grande cambiamento al fronte”. “I negoziati devono continuare – ha insistito, parlando di una situazione in cui si fa “un passo avanti e due indietro” al fronte – quando la nostra posizione negoziale si sarà rafforzata. E al momento può essere rafforzata” se le armi “costantemente promesse dai partner internazionali alla fine arriveranno in quantità sufficienti”.

Secondo Arakhamia, “le forze armate sono pronte a usarle, nuove brigate sono già state addestrate e formate, solo allora potremo avviare un nuovo round di negoziati”.