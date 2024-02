Ucraina, raid russo su Kherson: morti due francesi

(Adnkronos) – Due francesi sono rimasti uccisi e altre tre persone sono state gravemente ferite in un raid russo su Beryslav, nei pressi di Kherson, nel sud dell’Ucraina. Lo ha reso noto su Telegram il governatore della regione, Oleksandr Prokoudine, secondo cui “volontari stranieri sono stati uccisi e feriti in un attacco nemico. L’esercito russo ha ucciso due cittadini francesi, altre tre persone sono state leggermente ferite”. Al momento non è chiaro se si tratti di operatori umanitari o di ‘volontari’ dell’esercito ucraino.