Ucraina, Zelensky: “Non ci sarà Terza Guerra Mondiale”

(Adnkronos) – ”E’ chiaro chi vincerà in Ucraina”, dove ”la guerra non è ancora finita”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un messaggio in videoconferenza alla cerimonia di assegnazione dei Golden Globe. ”Non ci sarà una Terza Guerra Mondiale”, ha aggiunto Zelensky, dicendo che ”la situazione sta cambiando” in Ucraina.

“La prima guerra mondiale ha causato milioni di vittime. La seconda guerra mondiale ne ha causate decine di milioni. Non ci sarà una terza guerra mondiale, non è una trilogia”, ha detto Zelensky sostenendo che con l’aiuto del mondo libero “l’Ucraina fermerà l’aggressione russa sulla nostra terra”.

Nel suo discorso video trasmesso nella notte, Zelenskiy ha poi annunciato di aver tolto la cittadinanza a quattro personalità politiche, tra cui il politico filorusso Viktor Medvedchuk che è stato trasferito in Russia l’anno scorso nell’ambito di un accordo per lo scambio di prigionieri. “Ho deciso di revocare la cittadinanza a quattro persone: Andriy Leonidovych Derkach, Taras Romanovych Kozak, Renat Raveliyovych Kuzmin e Viktor Volodymyrovych Medvedchuk”. “Se i deputati del popolo scelgono di non servire il popolo ucraino, ma gli assassini che sono venuti in Ucraina, le nostre azioni saranno appropriate”, ha aggiunto.