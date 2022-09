Udinese-Roma 4-0, poker bianconero e aggancio in classifica

(Adnkronos) – L’Udinese travolge la Roma per 4-0 nel match della quinta giornata della Serie A. I friulani salgono a 10 punti e agganciano i giallorossi, ad una lunghezza dalla coppia Milan-Napoli che comanda la classifica a quota 11.

Il successo dei bianconeri è nettissimo e prende forma già in avvio. L’Udinese sblocca il risultato al 5′ con Udogie. Su cross da destra, Karsdorp pensa di appoggiare la palla verso Rui Patricio: il tocco di petto diventa un assist per Udogie, che piomba sul pallone e anticipa il portiere della Roma insaccando per l’1-0. I padroni di casa dettano il ritmo e tangono in mano il pallino del gioco.

La Roma cerca di reagire ma si accende solo con le iniziative di Dybala: troppo poco per raddrizzare la situazione. In avvio di ripresa la Roma reclama invano un rigore per un contatto su Celik: l’arbitro Maresca lascia correre. L’Udinese continua a macinare gioco e trova il meritato raddoppio. Samardzic spara di sinistro da 20 metri, Rui Patricio si fa ingannare dal rimbalzo: 2-0 al 56′. La Roma batte un colpo al 60′: corner da destra, Matic colpisce di testa e stampa il pallone sul palo.

I bianconeri non si spaventano e non arretrano. L’ennesima ripartenza produce il tris al 75′. La ‘4×100’ friulana parte, Pereyra ispira e va a concludere col diagonale sinistro: Rui Patricio è in ritardo, 3-0 e game over. L’Udinese non si ferma, continua ad affondare quando può e cala il poker. Tocca a Lovric concludere un’altra azione perfetta: 4-0.