Udinese-Sampdoria 2-0, blucerchiati retrocessi in B

(Adnkronos) – L’Udinese sconfigge 2-0 la Sampdoria nel posticipo della 34/a giornata di Serie A, disputato alla Dacia Arena della città friulana. A decidere il match le reti di Pereyra al 9′ e Masina al 34′. Dopo 12 anni la Sampdoria dice addio alla Serie A con 4 turni d’anticipo. I friulani salgono così all’ottavo posto agganciando Fiorentina, Torino e Monza.

Si mette subito male per la squadra di Stankovic. In avvio Ravaglia salva su Nestorovski, poi Ebosele, schierato al posto di Udogie, imbuca per Pereyra che parte in posizione regolare e segna con un delizioso tocco sotto al 9′ l’1-0 per i padroni di casa. Gli ospiti non reagiscono, l’Udinese attacca ancora e trova il raddoppio al 34′ con Masina, abile nel girare alle spalle del portiere un cross dalla trequarti destra di Lovric.

Nella ripresa Silvestri ha del lavoro da fare su Zanoli, che fallisce il gol della speranza a tu per tu col portiere bianconero, poi è sfortunato Gabbiadini che coglie il palo prima dell’ora di gioco. Pereyra avrebbe anche l’occasione di fare doppietta, ma il risultato non cambia. Stankovic non opera cambi nella sua formazione fino a ridosso del 90’, quando entra Jesè. Finisce 2-0, senza troppo affanno per i friulani che si issano all’ottavo posto alla pari con Monza, Fiorentina e Torino. Ai doriani mestamente retrocessi non rimane che sperare nella svolta societaria che eviti il fallimento.