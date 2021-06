Uefa, via la regola del gol in trasferta

La Uefa abolisce la regola dei gol in trasferta, che verrà eliminata nelle Coppe dalla stagione 2021-2022. In caso di stesso numero di gol tra le 2 squadre impegnate nel turno ad eliminazione diretta, ci saranno 2 tempi supplementari da 15 minuti ciascuno e, se necessario, i calci di rigore.

“Le statistiche dalla metà degli anni ’70 mostrano il chiaro trend relativo alla riduzione del gap tra le vittorie in casa e in trasfrrta (da 61%-19% a 47%-30%) e tra i gol segnati in ogni partita in casa e in trasferta (da 2,02-0,95 a 1,58-1,15) nelle competizioni maschili”, rende noto la Uefa su Twitter.