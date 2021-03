Un libro “Time to Mind” tra intelligenza artificiale e competenza umana di Gian Carlo Cocco

L’appuntamento è domani 18 marzo con il webinar on line sui canali Facebook e Youtube di eCampus, in compagnia del professor Gian Carlo Cocco l’autore del libro, docente di Economia del Capitale Umano e di Neuroscienze applicate all’organizzazione, in presenza del Presidente della Rai, Marcello Foa e del Presidente di Manageritalia, Mario Mantovani. TIME TO MIND Velocità ed efficacia dell’apprendimento: il nuovo vantaggio competitivo di imprese e individui

In diretta sui canali Facebook e Youtube di Università eCampus https://www.facebook.com/unieCampus/

https://www.youtube.com/user/UniversitaeCampus

Intervengono MARCELLO FOA, Presidente Rai

MARIO MANTOVANI, Presidente ManageritaliaL’Università degli Studi eCampus presenta, all’interno della propria rassegna editoriale online, il libro “TIME TO MIND Velocità ed efficacia dell’apprendimento: il nuovo vantaggio competitivo di imprese e individui”, di Gian Carlo Cocco (edizioni Franco Angeli, 2020, pagine 244).

In particolare, il testo del Prof. Cocco, Time to Mind, spiega come nella nostra società, basata sulle competenze, si assiste ad una continua obsolescenza delle risorse intangibili derivante dalle incessanti innovazioni scientifiche, tecnologiche, di mercato e dalla crescente turbolenza e imprevedibilità nella quale è immerso ogni genere di organizzazione e ogni tipo di professionalità. Per vincere questa pressione occorre ridurre i tempi necessari per seguire tempestivamente le evoluzioni delle competenze sia tecniche che comportamentali. La sfida sta nel riuscire a concentrare gli investimenti, oltre che nelle hard skills, anche, e soprattutto, nelle soft skills, le “ruote motrici del knowhow”.

Il libro rappresenta una guida rigorosa di concreta applicabilità per rendere l’apprendimento individuale e collettivo rapido ed efficace, offrendo spunti di riflessione per affrontare la contrapposizione tra intelligenza artificiale e competenza umana.

Vengono proposti strumenti e modalità più efficaci per individuare, definire, descrivere ed impiegare le conoscenze fondamentali – hard skills – per svolgere qualsiasi attività. Definire i comportamenti fondamentali – soft skills – in modo chiaro e riscontrabile e per poterli valutare ed auto-valutare anche tramite originali assessment a distanza. L’applicazione del Time to Mind sia per le hard skills, sia per incrementare le soft skills facendo ricorso all’autoformazione e all’autocoching.

I vari temi svolti sono supportati da rigorosi riferimenti scientifici che ne fanno un’opera insostituibile per manager, professionisti e studiosi.

Paolo Iacci nella prefazione al libro, “L’innalzamento della qualità dei processi di apprendimento e la riduzione del Time to Mind è quindi un elemento strategico non solo per le nostre imprese ma, più in generale, per lo sviluppo dell’umanità, come la recente pandemia ci ha così tragicamente ricordato”.

Diversi i temi sui quali i relatori si confronteranno: un nuovo, necessario modo del manager di guardare a sé stesso ed alla propria azienda, in una prospettiva motivazionale profondamente mutata – anche a causa della pandemia – sia da un punto di vista formativo che lavorativo ed occupazionale; managerialità e recruiting; comunicazione aziendale.

L’appuntamento ricordiamo è domani giovedì 18 marzo 2021, ore 17.30, con il webinar on line sui canali Facebook e Youtube di eCampus, in compagnia di Gian Carlo Cocco, autore del libro e docente in eCampus di Economia del Capitale Umano e di Neuroscienze applicate all’organizzazione; del Presidente della Rai, Marcello Foa e del Presidente di Manageritalia, Mario Mantovani.