Un premio al cinema indipendente italiano, nel ricordo del regista Sergio Pastore. Il 25 maggio la kermesse alla Casa del Cinema di Roma

Grazie al Comune di Roma, il prossimo 25 maggio, presso la Casa del Cinema di Villa Borghese si terrà a Roma la prima edizione del premio ‘Sergio Pastore’, l’accoglienza sarà data dal Consigliere On. Yuri Trombetti, che ha fortemente voluto questa iniziativa insieme alle figlie del regista Sara e Laura Pastore.

Pochi giorni prima dell’evento però, precisamente il 23 maggio alle ore 17,30, nella Sala del Carroccio del Campidoglio, avrà luogo la conferenza stampa di presentazione del prestigioso riconoscimento, nel corso della quale verranno resi noti i nomi dei premiati e le motivazioni.

Premio Sergio Pastore, per l’occasione sarà proiettato l’avvincente cult del regista, ’Sette scialli di seta gialla’

Entrando invece nello specifico del programma del ‘Premio Sergio Pastore’, relativo al 25 maggio, alle ore 15,30 verrà proiettato in versione completamente restaurata in 4k il film cult degli anni ’70 ‘Sette scialli di seta gialla’, che ha lanciato anche in America il regista italiano (nella foto), dove la pellicola prodotta da Edmondo Amati (con le musiche firmate da Manuel De Sica), uscì conio titolo ‘The Crimes Of The Black Cat’.

Premio Sergio Pastore, anche un documentario e le testimonianze delle figlie. Milena Vukotic madrina della serata

A seguire, con madrina della serata l’attrice Milena Vukotic, sarà la volta della cerimonia di premiazione, condotta da Sara Pastore, che nel corso della serata presenterà anche un momento di spettacolo dedicato al cinema.

Quindi verrà presentato anche un ‘intimo ricordo’ del regista con la proiezione del breve documentario realizzato su Sergio Pastore, con dei brani di Laura Pastore tratti dal suo libro ‘Appunti a mente’.

Premio Sergio Pastore, proiezione dei trailer dei film che riceveranno specifici riconoscimenti per altrettante categorie

Infine, dopo gli interventi dei rappresentanti istituzionali presenti, si passerà alla premiazione con la proiezione dei trailer delle opere prescelte, ciascuna per altrettante categorie premiate, Premio alla Carriera, Premio alla Memoria, Premio Opera Prima, Premio Docufilm, Premio Cortometraggio, e Premio Lungometraggio.

La serata, ad inviti, si concluderà quindi con una cena di gala e torta artistica.

Premio Sergio Pastore, presenti molte personalità, dalla giuria menzioni per il cinema uzbeko ed egiziano, e all’opera prima della Pellini

La commissione dei giurati sarà presieduta dallo storico cerimoniere della Mostra del Cinema di Venezia, dott. Franco Mariotti, e composta da grandi professionisti e da addetti al lavoro come Graziano Marraffa (Presidente Archivio Storico del Cinema Italiano), che passerà alla consegna dei premi previa lettura delle caratteristiche delle opere premiate.

Da segnare che, tra i premiati, il riconoscimento riservato all’Opera Prima riservata ai registi, sarà attribuito ad Elisabetta Pellini.

Così come, tra gli ospiti già menzionati, sarà assegnato un premio al cinema uzbeko e uno a quello Egiziano, che per l’occasione sarà rappresentato da S.E. l’Ambasciatore Moushira Khattab.

Fra i presenti, in relazione al film ‘Extreme’, anche la presenza in sala del Presidente del Consiglio per i Diritti Umani.

Premio Sergio Pastore, il senso del riconoscimento intende essere da sprone affinché prevalga sempre la libertà del pensiero creativo

La targa che andrà ai premiati riproduce un dipinto originale creato appositamente dall’attrice e soprano Sara Pastore per l’occasione. Si tratta di un riconoscimento, il ‘Premio Sergio Pastore’, dedicato a chi, pur non potendo contare sull’ausilio di grossi case di produzione, ha ed ha avuto il coraggio di andare avanti comunque, con i propri progetti, mantenendo così nei confronti delle opere – con inalterata coerenza – l’integrità del proprio pensiero creativo.

Oltretutto, il premio attingendo dall’impegno del suo ispiratore, il regista Sergio Pastore, intende continuare a promuovere l’importanza dei diritti umani, e della libertà di pensiero, estesa ad ogni ‘maestranza’ della Cultura.

La manifestazione avrà come partnership L’Annuario del Cinema italiano & Audiovisivi, L’Archivio Storico del Cinema Italiano.

Max