Una donna in carriera, l’analisi del film a cura della Parent Coach Danyla De Vincentiis

Radio Roma News sul canale 14 del digitale terrestre Lazio è tornata ad ospitare la Parent Coach Danyla De Vincentiis che questa settimana nella trasmissione “A Casa di Amici” ha commentato la commedia cinematografica “Una donna in carriera”, un film di Mike Nichols del 1988 che mette in risalto le difficoltà della carriera femminile attraverso la storia di una giovane che cerca di crescere e affermare le proprie capacità nel mondo degli affari.

Il “potere” e il “successo” divengono protagonisti indiscussi della pellicola: contrariamente a come si intendono a volte, sono due concetti distinti e non necessariamente legati tra loro…”avere successo non significa infatti avere potere. L’esercizio del potere è associato alla capacità di agire secondo la propria volontà. Il termine successo deriva proprio dal verbo succedere per cui è qualcosa che accade, una conseguenza delle nostre azioni che rimangono”. L’esempio massimo è incarnato dalla figura delle/degli influencer che, nel mondo attuale e grazie ai social, possono conquistare successo più facilmente. Fondamentale la valutazione di quelli che sono i rischi della ricerca del potere e del successo…