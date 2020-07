Uncharted, iniziate le riprese del film: Tom Hollad sarà Nathan Drake

Il film di Uncharted è realtà: la conferma è arrivata direttamente da Tom Holland, l’attore che interpreterà Nathan Drake. Una foto su Instagram, la scritta ‘Nate’ e la didascalia ‘Day one’. E’ bastato questo per accendere l’impeto dei fan del videogioco, che presto vedranno la trasposizione sul grande schermo.

Proprio oggi, infatti, come testimonia il post di Tom Holland sono iniziate le riprese del film, di cui ancora non si sa molto. Gli attori che compongono il cast non sono stati svelati, così come la trama. Tanti misteri da svelare insomma, ma in fondo è proprio questo che ha reso Uncharted un cult per i videogiocatori no?

Uncharted, dal videogioco al cinema

Di certo Uncharted non sarà il primo videogioco a cambiare medium e a trasferirsi al cinema per regalare le stesse emozioni suscitate pad alla mano. La storia del grande schermo è piena di esempi del genere, molti, sfortunatamente, non andati proprio bene. Ma questo non deve scoraggiare i fan che gioco di Naughty Dog, perché ci sono esempi di film eccezionali nati da trasposizioni videoludiche.

Il contesto poi si posa a meraviglia con una pellicola. Un avventuriero, viaggi in zona oscure e misteriose. Spelonche da battere palmo a palmo alla ricerca di un tesoro. Nemici cattivi e tanta azione. Insomma, niente di meglio per un bel film con cui passare un’ora e mezza. In attesa di capire qualcosa in più sul progetto una cosa è certa: Uncharted arriva al cinema.