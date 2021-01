Uomini e Donne 26 gennaio: le anticipazioni di oggi del Trono over e del Trono classico

Secondo appuntamento settimanale per Uomini e Donne. Nella puntata di oggi, martedì 26 gennaio, secondo le anticipazioni del Vicolo delle news, la protagonista della puntata dovrebbe essere Gemma Galgani, alle prese con la fine della frequentazione con Maurizio. Tra i due pare però che vi sia stato un avvicinamento.

La dama torinese, infatti, dichiarerà di aver visto negli occhi del cavaliere lo stesso interesse scoccato all’inizio della loro frequentazione. L’uomo siederà quindi al centro dello studio, ma ribadirà la sua volontà di no continuare la conoscenza, nonostante non rinneghi quanto successo tra i due. Intanto Gemma scambierà il numero con un altro Maurizio e rivelerà di essere uscita in settimana con un cavaliere di 40 anni.

Sempre per quanto riguarda il Trono over Armando Incarnato ha chiuso la sua frequentazione con Lucrezia, la ragazza inizialmente arrivata in studio per conoscere Gianluca, il tronista che ha concluso anzitempo il suo percorso nel dating show di canale 5. il cavaliere campano inizierà allora la conoscenza di Nicole, più grande di lui: un ostacolo che al momento pare frenare la frequentazione.