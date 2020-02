Uomini e Donne, chi è Antonella Brini del trono over: età e vita privata

Uomini e Donne, chi è Antonella Brini del trono over: età e...

Il trono over di Uomini e Donne continua a regalare spettacolo e nuovi protagonisti. Come Antonella Brini ad esempio, nuova dama del programma condotto da Maria De Filippi che sarà al centro delle attenzioni per un battibecco avuto con Gemma Galgani. Il motivo del litigio? Le attenzioni che Antonella ha riservato ad Emanuele.

Per capire la dinamica del litigio è necessario però fare un passo indietro: Gemma dopo le tante delusioni avute nel corso della sua lunga permanenza a Uomini e Donne sembra essersi interessata ad un nuovo cavaliere, Emanuele per l’appunto. Tra i due però al momento non sembra essere scoccata la scintilla, così Antonella ha invitato il cavaliere a ballare scatenando la gelosia di Gemma. Di seguito scopriamo meglio chi è Antonelli Brini.

Antonella Brini, chi è la dama che fa ingelosire Gemma

Ancora non si molto di Antonella Brini, l’avvenente dama ha fatto infatti il suo ingresso all’interno di uomini e Donne a partire dalla stagione in corso e solo da poche settimane ha iniziato a far parale di sé. È nota la sua età: Antonella è nata il 7 dicembre 1957 a Massa Lombarda, ha quindi 63 anni portati benissimo.

Antonella lavora come operatrice contabile, lavoro che ha iniziato dopo il diploma. Ama i cani e allo stesso modo il canto, ha intrapreso la nuova avventura a Uomini e Donne per cercare l’anima gemella. A tal proposito ha iniziato la conoscenza con diversi uomini e invitato a ballare Emanuele, scatenando la gelosia di Gemma.