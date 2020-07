Uomini e Donne in onda solo due volte a settimana? la voce (smentita) che circola sul web

Uomini e Donne verrà mandata in ondata solo due volte a settimana. È questa la voce iniziata a circolare nelle ultime ore dopo l’uscita del palinsesto Mediaset. La trasmissione di Maria De Filippi, a detta di queste indiscrezioni circolate sul web, vedrebbe il suo solito spazio ridursi a soli due appuntamenti settimanali.

Un colpo di scena, che se confermato, sconvolgerebbe anni di palinsesti pomeridiani di Mediaset, abituata a puntare fortissimo sul dating show che da l lunedì al venerdì ha sempre fatto compagnia a milioni di italiani. La notizia però sarebbe stata subito smontata, se non in forma ufficiale, da due giornalisti attenti al mondo Mediaset come Giuseppe Candela e Francesco Canino.

Uomini e Donne e Daydreamer insieme

L’indiscrezione relativa al possibile assottigliamento delle presenze settimanali di Uomini e Donne è emersa a seguito dei palinsesti Mediaset che ha confermano la presenza d Daydreamer, la serie televisiva turca che sta andando in onda in queste settimane proprio in sostituzione del programma di Maria De Filippi.

La soap opera con Can Yaman sta ottenendo notevoli risultati di ascolti, per questo qualcuno ha insinuato che potesse prendere il posto di Uomini e Donne, relegato a due sole presenze dal lunedì al venerdì. Tale tesi non sembra però reggere ed è più credibile pensare che Mediaset troverà una collocazione per Uomini e Donne e Daydreamer in modo da farli coesistere.