Uomini e Donne, oggi giovedì 20 febbraio c’è il Trono Classico o quello Over? Le anticipazioni

Nuova puntata di Uomini e Donne, stessa domanda: cosa va in onda oggi, il Trono Classico o il Trono Over? Il quesito è ricorrente, ma in questo caso è difficile dare una risposta. Nei giorni scorsi sono state molte le lamentele di utenti che spingono per vedere il Trono Classico, che da ormai molto tempo non viene mandato in onda.

Oggi giovedì 20 febbraio c’è ancora incertezza, perché il programma condotto da Maria De Filippi non ha dato segnali certi sul trono che andrà in onda. Dal lunedì sono protagonisti dame e cavalieri, per questo sarebbe lecito aspettarsi che le ultime due puntate della settimana siano dedicate a tronisti e corteggiatori, ma potrebbe non essere così.

Uomini e Donne, le anticipazioni di oggi

Proprio per il clima di incertezza intorno al trono che andrà in onda vi sveliamo le anticipazioni sia di dame e cavalieri che di tronisti e corteggiatori. Partendo dal Trono Classico, che nel caso in cui dovesse andare in onda vedrebbe l’esordio sul trono di Giovanna Abate, ex corteggiatrice di Giulio Raselli, che al termine del suo percorso ha scelto Giulia D’Urso.

Giovanna appena arrivata avrà anche uno scontro con Sara per quanto riguarda Sonny, un corteggiatore in comune. Per quanto riguarda il Trono over, invece, dopo lo scontro dei giorni scorsi tra Gianni Barbara e I dubbi di Marcello della puntata di ieri, il Trono over di oggi potrebbe mettere sotto i riflettori Carlotta, Arianna e Marco e un probabile triangolo amoroso che scatenerà alcune polemiche.