Uomini e Donne trono over, anticipazioni 24 gennaio: arriva Carlotta, una nuova dama

Uomini e Donne trono over, anticipazioni 24 gennaio: arriva Carlotta, una nuova...

La settimana di Uomini e Donne si conclude con il trono over e i tanti colpi di scena che caratterizzano da sempre il programma ideato e condotta da Maria De Filippi. La puntata di oggi venerdì 24 gennaio si aprirà con una coppia in crisi, almeno per quando riguarda la parte del cavaliere. Al centro dello studio, infatti siederanno Romolo e Olga.

L’uomo si dirà dispiaciuto della mancata attenzione che gli ha rivolto la dama, che sembra non corrispondere lo spiccato interesse invece dimostrato dall’uomo, che ha parlato addirittura di sentimento. Romolo (QUI la sua storia), si scaglierà quindi contro Olga accusandola di pensare solo ai soldi, per poi fare marcia indietro chiedendole scusa in ginocchio.

Trono Over, arriva Carlotta

Ci sarà anche una nuova entrata nello studio del trono over di Uomini e Donne. Farà kil suo ingresso infatti Carlotta, che seduta al centro dello studio si prenderà e darà luce anche ad un’intricata situazione personale. Poi sarà il tempo di un nuovo confronto, in questo caso tra Erik e Valentina M. I due discuteranno fino a quando non si inserirà nel discorso anche Valentina Autiero.

La donna accuserà il cavaliere di essere falso, perché dopo il flirt tra i due è passato subito a conoscere l’altra Valentina. Il discorso si farà sempre più infuocato, con Valentina M. che avrà da ridire nei confronti di Erik. Altra dama, altri flirt. In questo caso Diana, che si troverà di fronte i pretendenti Simone e Luca.