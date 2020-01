Uomini e Donne, chi è Romolo del trono over: età e vita privata del cavaliere che ama Olga

Il trono over di Uomini e Donne torna nella puntata del 23 gennaio con ulteriori colpi di scena. D’altronde nel programma condotto da Maria De Filippi quelli non mancano mai. Dopo il malore (accentuato) di Gemma Galgani, il confronto con Marcello della dama torinese e le sfilate di dame e cavalieri, il trono over torna con un ritorno a sorpresa.

In studio farà infatti la sua comparsa Armando Incarnato, uscito dal programma dopo le accuse e tornato in compagnia dell’ex Jeannette per smentire le voci che li vorrebbero ancora insieme. La puntata di Uomini e Donne trono over si arricchisce poi di un ulteriore confronto: quello tra Romolo e Olga. Scopriamo meglio chi è il cavaliere.

Romolo trono over: età e situazione con Olga

Dal suo ingresso a Uomini e Donne Romolo è stato subito apprezzato per essere uno dei più genuini e simpatici del trono over. Ci ha messo poco a catalizzare le attenzioni di pubblico e parte del parterre femminile, ma per Romolo c’è sempre stata solo Olga. I due infatti sono usciti insieme, ma mentre il cavaliere sembra innamorato della dama, la donna non corrisponde le sue attenzioni.

Per questo l’uomo si è infuriato accusandolo di sfruttarlo solo per rimanere all’interno della trasmissione. Ma chi è Romolo? Non si sa moltissimo di lui: ha 74 anni vive in provincia di Bergamo, è una persona riservata e sincera, tanto da aver avuto fin da subito le idee chiare sulla dama da corteggiare, che però al momento non ricambia.