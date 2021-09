Uragano Ida, i morti sono 22

E’ salito a 22 morti, tra cui un bambino, il bilancio delle vittime dell’uragano Ida negli stati di New York, New Jersey e Pennsylvania. Lo riferiscono i media statunitensi.

Per i soccorsi nelle zone colpite sono stati mobilitati 6mila uomini della guardia nazionale. Lo ha annunciato il presidente americano Joe Biden, aggiungendo che sono anche stati dispiegati droni per valutare l’entità dei danni e ai militari è stato chiesto di fornire immagini via satellite.



L’uragano Ida, così come gli incendi boschivi, sono una prova “della crisi climatica”, ha sottolinea Biden. “Dobbiamo essere meglio preparati. Dobbiamo agire”, ha dichiarato, esortando il Congresso ad approvare il suo piano Build Back Better per il rafforzamento e la ricostruzione di infrastrutture e reti elettriche. Questi investimenti renderanno il paese più “resiliente” di fronte ai disastri naturali sempre più frequenti, ha assicurato, parlando “di una delle maggiori sfide del nostro tempo”.