Usa-Cina, guerra di nervi: “La Cina si è detta disponibile ad aiutare Mosca? Se aiuterà la Russia ci saranno conseguenze”

A riprova della delicatezza di un conflitto che, come un gorgo, rischia via via di coinvolgere sempre più paesi in un’escalation che rischia veramente di tramutarsi in qualcosa di veramente catastrofico, l’altrettanto durissima ‘guerra di nervi’ alla quale sono chiamati la Ue da una parte, e gli Usa dall’altra.

Così poco fa, rispetto alle smentite del Cremlino circa la richieste di aiuti bellici da parte di Mosca a Pechino (che ha sua volta smentito accusando gli Stati Ujti di “disinformazione”), poco fa ‘citando fonti informate dei messaggi americani agli alleati’, il Financial Times, ha scritto che invece la Cina avrebbe dato la propria disponibilità ad assistere la Russia militarmente.

Gli Usa prima di Roma: “Faremo in modo che la Cina né nessun altro possa compensare le perdite che sta affrontando la Russia”

Una notizia che fa venire i brividi anche se, ad onor del vero, come lo stesso quotidiano Usa scrive, non ci è dato a sapere se l’ok della Cina è rivolto ad un futuro, o se invece abbia già iniziato ad ‘assistere’ l’operazione russa in Ucraina.

Pubblicamente la Cine continua invece a sostenere di adoperarsi per una soluzione diplomatica. Intanto, poco prima di partire per Roma, dove è in atto un mini vertice fra Cina e Usa, Jake Sullivan, consigliere per la Sicurezza Nazionale, ha affermato che si agirà in modo che “la Cina né nessun altro possa compensare le perdite che sta affrontando la Russia”.

Intanto dal Pentagono giunge un inquietante monito: “Se la Cina aiuterà la Russia ci saranno conseguenze”

Inevitabilmente, come è ovvio che accada, dal canto suo – interpellato in merito dal ‘Financial Times – il Pentagono ha affermato che ”Se la Cina dovesse scegliere di sostenere materialmente la Russia in questa guerra, probabilmente ci saranno conseguenze per la Cina”. Come ha po riferito un lato funzionario della difesa statunitense, il Pentagono segue tutto “con grande, grande attenzione. Abbiamo visto la Cina dare praticamente la sua tacita approvazione alla Russia rifiutandosi di unirsi alle sanzioni, dando la colpa all’Occidente e agli Stati Uniti per l’assistenza che stiamo dando all’Ucraina e affermando che vogliono una soluzione pacifica, senza però fare praticamente nulla per ottenerla”.

Max