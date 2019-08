Usa, morta la nipote di Bob Kennedy: sospetta overdose

La nipote di Bob Kennedy, Saoirse Kennedy Hill, è morta per una sospetta overdose. La ragazza è deceduta nella residenza di famiglia a Cape Cod, appartenende a Ethel Kennedy, la vedova di Robert F. Kennedy. Seguono aggiornamenti.

Aggiornamento ore 7.00

La giovane Saoirse Kennedy Hill è stata trovata in arresto cardiaco all’arrivo dei soccorsi. Secondo alcune informazioni, la donna avrebbe sofferto in passato di depressione. A conferma di ciò, alcuni scritti sul giornale scolastico della Deerfield Academy.

Chi era Saoirse Kennedy Hill, la nipote di Bob Kennedy morta oggi

“Anche se ero una bambina felice ho sofferto, e questa sofferenza era come un masso” scriveva la nipote di Bob Kennedy.

Aggiornamento ore 8.00

Saoirse Kennedy Hill era figlia di Courtney Kennedy Hill, una delle figlie del senatore Bob Kennedy e dalla moglie Ethel.

“I nostri cuori sono distrutti dalla perdita dell’amata Saoirse, ha illuminato le nostre vite con il suo amore, le sue risate e il suo spirito generoso, come dimostrano l’impegno per i diritti umani e delle donne, e il lavoro con le comunità indigene per la costruzione di alcune scuole in Messico. Oggi il mondo è meno bello” hanno detto i familiari.

Aggiornamento ore 9.00