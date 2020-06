Vacanze 2020: un terzo degli italiani ‘trasformerà’ terrazzi e giardini in vere e proprie ‘oasi di relax’

Stando a quanto raccolto da un sondaggio condotto in queste settimane da Kantar per il portale Idealo.it (e riportato dall’agenzia di stampa Adnkronos), ‘almeno’ il 32% del italiani, spaventati dall’idea del contagio da Covi-19 (ma anche la mancanza di ‘liquidi’ ha la sua influenza), trascorreranno le vacanze in casa.

Se poi andiamo a ‘studiare nello specifico’ la situazione, se ne evince che il 31,9% rinuncerà alla villeggiatura, il 31,7% si è detto indeciso mentre, ‘appena’ il 36,5% degli intervistati è certo che sì, andrà in villeggiatura.

Vacanze in casa: è scoppiata la ‘piscina-mania’

Non bisogna però farsi ‘ingannare’ dalle circostanze in quanto, a rispondere con fermezza che trascorreranno le vacanze in casa, sono per la maggior parte quel campione di italiani che rientrano fra quanti (6 su 10), hanno la disponibilità di poter disporre di un vasto terrazzo o un prato. Questo in parte giustifica l’improvvisa impennata di una vera e propria ‘piscina-mania’. Mai come quest’anno infatti, specialmente attraverso i web, la parola chiave più ricercata è proprio ‘piscina da casa, o gonfiabile’. Come spiega infatti la la stessa Idealo, da settimane infuria il “boom di ricerche sul web di piscine gonfiabili, tende da sole, barbecue o mobili outdoor”.

Vacanza in casa: boom per gli arredi da giardino

Dunque, si dice ‘vacanza in casa’ ma in realtà, all’atto pratico, in molti stanno allestendo una sorta ‘angolo di relax’ ben attrezzato e super confortevole. Come spiega ancora il portale di acquisti con base a Berlino, s sta registrando dunque “un boom di interesse per le piscine con punte di crescita record del +5.052,9%”.

Ma non solo ‘limpide vasche d’acqua fresca’ dove ripararsi dalla canicola (non a caso infatti, il 60% di chi andrà in vacanza sceglierà il mare): arredi esterni come i tavoli da giardino ad esempio, hanno registrato una crescita di richieste pari al +2.843,1%. Gli ombrelloni da esterno (+2174,4%), set di arredi da giardino (+2.008,0%), sedie (+1528,6%), senza poi dimenticare tralasciare il tradizionale barbecue (+442,7%).

Vacanza ma ‘andando e tornando’ tra mari e monti

Certo, come dicevamo, non tutti hanno la fortuna di poter avere un uso terrazzi o giardini dunque, l’alternativa per questi sarà quella di concedersi comunque fugaci gite al mare o in montagna, mettendo però a frutto l’esperienza. Non a caso, per godersi appieno ed al meglio le giornate da trascorrere comunque “in movimento, e all’aria aperta”, Idealo,it spiega che anche qui si registra un aumento di vendite per quel che concerne la pesca e gli sport acquatici (+472,8%), l’abbigliamento e gli accessori outdoor (+220,8%) e, per i più ‘preparati’, gli articoli per alpinismo ed arrampicata (+151,3%).

Vacanze ‘alla giornata’ ma organizzate al top

Da non sottovalutare poi anche il ‘sostanzioso’ aumento di vendite anche di gommoni (per lo più ‘smontabili’), canoe e kayak; prodotti che – rispetto allo stesso periodo dello scorso anno – hanno subito un incremento del 1.230,3%.

Campeggio: il primo amore che non si scorda mai…

Infine, ‘storico amore’ ed indiscutibile esempio di ‘vacanza libera’ (vera e propria icona giovanile dei ’70), c’è da registrare anche il gran ritorno al campeggio. Quest’anno infatti il settore sta conoscendo una sorta di ‘seconda giovinezza’, in virtù delle richieste online degli appositi articoli, cresciuti del +102,3% rispetto allo scorso anno.

Max