Vacanze ‘convenienti’: sempre più italiani scelgono settembre, privilegiando il mare e risparmiando

Complice la devastante crisi economica che continua a tormentare sempre più famiglie italiane, come è ormai noto, per aggirare i fortissimi rincari estivi legati alla villeggiatura, milioni di nostri connazionali hanno scelto di prendersi il mese di settembre per staccare un po’. Dunque è proprio il caso di dire che l’estate si allunga, come confermano i tecnici di Vamonos-Vacanze, noto tour operator italiano specializzato soprattutto in vacanze di gruppo: “Sono sempre di più gli italiani che, per trovare destinazioni meno affollate dai turisti e temperature più miti, ma anche per risparmiare, scelgono di partire proprio a settembre”. Vacanze, boom a settembre, il tour operator: “Il 70% dei nostri connazionali ricerca in particolare mete balneari” Nello specifico “le attenzioni – spiegano ancora gli esperti – si concentrano principalmente sul Mezzogiorno (45%), seguito dal Centro (25%) e Nord Italia (16%); mentre le destinazioni estere conquistano solo il 14% delle preferenze”. Infatti, tengono a precisare i tecnici del tour operator, “Il 70% dei nostri connazionali ricerca in particolare mete balneari ed in cima alle richieste per il maggior numero di prenotazioni troviamo Puglia, Sicilia e Sardegna, seguite da Toscana, Marche, Trentino Alto-Adige ed Abruzzo”. Vacanze, boom a settembre, il tour operator: “Si possono visitare con maggiore serenità le meraviglie naturali ed artistiche del nostro Paese” Dunque, le numerose prenotazioni regisrate sulla piattaforma di Vamonos-Vacanze.it, confermano infatti che l’approssimarsi dell’autunno non frena i viaggi, anzi facilita lo stare in spiaggia sfruttando temperature più miti rispetto a quelle bollenti che hanno caratterizzato luglio ed agosto di quest’anno. Così, sempre più italiani aspettano proprio la fine di agosto per programmare le vacanze e le cosiddette ‘fughe di settembre’ – spiegano – sono diventate così sempre più comuni: “Evitando l’overtourism tipico dei mesi clou dell’estate, si possono inoltre visitare con maggiore serenità le meraviglie naturali ed artistiche del nostro Paese”. Vacanze, boom a settembre, il tour operator: “Ecco le mete ideali nel nostro Paese per abbracciare gli ultimi bagliori dell’estate” Quindi, se avete ancora voglia di preparare la valigia e di partire, ecco secondo il noto tour operator le mete ideali per abbracciare gli ultimi bagliori dell’estate. Intanto, una delle offerte più interessanti e vantaggiose è la settimana nella splendida Pugnochiuso in Puglia dove, spiegano, “I più audaci possono raggiungere la Grotta dell’Amore con una canoa o un pedalò e fare poi il bagno in un’oasi deserta, oppure rilassarsi sulla spiaggia, sita in una baia privata dove abbronzarsi e fare nuove amicizie sotto l’ombrellone”. Ma occhio anche alla Sicilia, terra dai mille volti al cui fascino è davvero impossibile restare indifferenti, la proposta più gettonata è invece a Capo Calavà. Qui infatti il resort Vamonos-Vacanze è posto sulla costa tirrenica messinese da dove si può partire in escursione in barca alle isole Eolie, visitare Panarea, e poi emozionarsi assistendo dal mare all’eruzione di Stromboli. Oppure ancora passeggiare e perdersi per le stradine di Taormina, ammirare il suo celeberrimo teatro, tuffarsi nelle acque cristalline di Mongiove e della baia di Tindari. O trascorrere una bellissima giornata nel borgo di Cefalù, dove il tempo scorre lento e la vita è più rilassata. Infine, concludono le offerte del tour operator, sempre molto conveniente è la settimana a San Teodoro in Sardegna. Per chi ha voglia di Caraibi a pochi passi da casa e di condividere esperienze uniche, qui l’incredibile resort è a pochi passi da Cala Brandinichi, in una spiaggia dalla bellezza esotica che consente di godersi al meglio tutta la poesia dell’Isola. “Insomma – concludono i tecnici del tour operator – partire a settembre è decisamente una buona idea”. Max