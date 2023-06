Vacanze sempre più care: gli analisti di una nota piattaforma rilevano un aumento generalizzato dei prezzi

Dal 2019 ad oggi, i costi dei voli sono aumentati dal 25% fino al 70% a seconda delle destinazioni, i prezzi delle strutture ricettive sono aumentate del 32% e per quanto riguarda la ristorazione, essa ha subito una notevole impennata: mediamente il 35% in più. A snocciolare i dati è Vamonos Vacanze (www.vamonos-vacanze.it), il tour operator italiano specializzato in vacanze di gruppo.

Eppure su Vamonos-Vacanze.it le “crociere luxury” —con tanto di tour leader dedicato— partono da 599 euro (come in Spagna e Francia a giugno) oppure da 999 euro nel caso dell’incredibile Crociera MSC in Grecia, Mykonos, Santorini e Montenegro dal 22 al 29 luglio 2023.

Caro vacanze, gli analisti: “quest’anno abbiamo ricevuto prenotazioni record ed esaminando l’evoluzione del comparto negli ultimi 23 anni”

“Proprio per le nostre crociere esperienziali, quest’anno abbiamo ricevuto prenotazioni record ed esaminando l’evoluzione del comparto negli ultimi 23 anni proprio quest’anno abbiamo riscontrato forti segnali di crescita”, spiegano gli analisti della piattaforma.

Poi ancora, osservano gli analisti, Grecia, Spagna ed Egitto sono in fortissima crescita per via della loro relativa economicità e vi è un ritorno anche di Slovenia e Croazia, mentre l’Italia rischia di rimanere indietro: un bellissimo gioiello, ma troppo esclusivo e troppo costoso, anche se su Vamonos-Vacanze.it vi sono delle offerte imperdibili per Pugnochiuso in Puglia e per molte località della Sicilia e della Sardegna.

Caro vacanze, gli analisti: “Bisogna però scegliere sempre tour operator qualificati ed evitare soluzioni ‘fai da te’”

Come suggeriscono ancora gli specialisti di Vamonos-Vacanze.it., “Bisogna però scegliere sempre tour operator qualificati ed evitare soluzioni “fai da te”, le strutture improvvisate — ingenuamente si percepiscono come più convenienti rispetto agli alberghi— e le soluzioni aggregate da improvvisate piattaforme che propongono migliaia di offerte senza effettuare controlli e senza assumersi alcuna responsabilità”.

Insomma, capita sempre più spesso che lo stesso appartamento venga affittato a più persone —probabilmente non dal proprietario— e che i turisti “fai da te” rimangano senza un alloggio e senza possibilità di rivalsa.

Caro vacanze, gli analisti: “Sono moltissimi i disservizi che spesso danneggiano i turisti: dai ritardi per i documenti, ai costi di navi ed aerei, e i danni spesso causati

Ad aggravare la situazione dei viaggiatori quest’anno anche i ritardi esagerati nell’emissione non solo dei passaporti ma anche delle carte d’identità, un problema che continua a non risolversi ed anzi a peggiorare in molte città.

Senza dimenticare i disservizi per quanto riguarda i trasporti: traghetti carissimi per le nostre isole, bagagli persi all’aeroporto e un numero crescente di danneggiamenti non rimborsabili perché oggi, se il danno non rende il bagaglio totalmente inutilizzabile, le compagnie non offrono più alcun tipo di risarcimento.

Caro vacanze, gli analisti: “A trainare le prenotazioni è comunque fortissima la componente emotiva, soprattutto tra i single”

“Ed anche il trasporto su gomma in Italia è spesso caratterizzato da autobus non idonei, con sedili sfondati, bagni inagibili e nessuna sosta durante viaggi di decine di ore”, aggiungono i responsabili di questo interessante studio. A trainare le prenotazioni è comunque fortissima la componente emotiva, soprattutto tra i single che durante la pandemia sono quelli che hanno patito maggiormente il “confinamento”. «È il fenomeno del “revenge tourism”, il desiderio vendetta/riscatto da parte di coloro che —dopo il periodo di grande austerità e restrizioni— sentono fortissimo il desiderio ed il bisogno di viaggiare» dicono gli esperti di Vamonos Vacanze, che appunto punta prevalentemente alla fascia di viaggiatori single, aumentando quest’anno anche gli investimenti.

Dunque, concludono gli autori dello studio, è stato un periodo sfidante in cui Vamonos Vacanze ha lavorato su creatività ed apporto della tecnologia, aumentando gli investimenti e cercando di non aumetare i prezzi delle vacanze, agendo su più fronti: un sito web con offerte ad hoc per i single, più destinazioni e nuove esperienze che lasciano il segno.

Il “claim” di Vamonos —che ne identifica anche il posizionamento— rimane «esperienze da vivere», con la doppia valenza di «esperienza» riferita al viaggio in sé e quella riferita agli eventi creati appositamente per i single e per i gruppi dagli esperti dell’azienda e poi resa concreta «sul campo» dai migliori tour leader che lavorano direttamente per l’azienda.

