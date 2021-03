Vaccini, ”Nel secondo trimestre arriveranno 360 milioni di dosi per l’Ue”, annuncia la Leyen

Al momento, onde evitare di incappare in dati sbagliati o, peggio, in notizie affrettate, in merito al numero di vaccini disponibile dal secondo trimestre, la Commissione Europea aveva preferito mantenere un “atteggiamento conservativo”, limitandosi ad una ‘generica previsione’ estesa a circa 300 milioni di dosi.

Vaccini: la Leyen annuncia che nel secondo trimestre arriveranno in Ue 360 mln di dosi

Oggi invece, in occasione del Consiglio Europeo che, vista la situazione, si sta svolgendo in video-collegamento, la presidente Ursula von der Leyen ha annunciato che, con esattezza, in coincidenza del secondo trimestre di quest’anno, arriveranno in Europa 360 milioni di dosi del vaccino anti-Covid.

Nello specifico, ha spiegato la Leyen indicandone il rispettivo numero di dosi, le case farmaceutiche “si sono impegnate” a distribuire: Pfizer/BioNTech (200 milioni di dosi), Moderna (35 milioni), AstraZeneca (70 milioni rispetto agli ‘iniziali’ pattuiti 180 milioni), e Johnson & Johnson (55 milioni).

Inoltre, ha aggiunto la presidente Ue, entro domenica saranno state consegnate (considerando i 62 milioni già inoculate), complessivamente 88 milioni di dosi.

Vaccini: sono 18,2 milioni i cittadini europei che hanno ricevuto entrambe le dosi

Ad oggi i cittadini dei paesi che sono stati immunizzati (con le due dosi di vaccino previste), sono 18,2 milioni, il 4,1% del totale della popolazione Ue.

Ormai prossimo alla fine, questo primo trimestre ha contato da parte di Pfizer/BioNTech 65-66 milioni di dosi, 10 milioni da parte di Moderna, e 30 milioni di AstraZeneca, tuttavia il conto totale è stato tenuto a 100 milioni, visto che – come ormai noto – la multinazionale anglosvedese ha accumulato forti ritardi nelle consegne.

Vaccini: l’Europa ha già esportato 77 milioni di dosi a vantaggio di 33 paesi poveri

Infine sotto l’aspetto invece dell’export, nel periodo compreso dall’1 dicembre 2020 ad oggi, l’Europa ha esportato a vantaggio di 33 paesi esteri 77 milioni di dosi di vaccini anti-Covid. Questo grazie al ‘Progetto Covax’, il programma solidale che è riuscito a consegnare già 31 milioni di dosi di vaccini a 54 Paesi ritenuti in condizioni economiche precarie.

Max