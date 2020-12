Vaccino Covid-19, ecco a chi non spetta il vaccino. Effetti collaterali o sconosciuti

Vaccino Covid-19, ecco a chi non spetta il vaccino. Effetti collaterali o...

Le vaccinazioni contro il coronavirus sono iniziate in tutto il Regno Unito, portando nuova speranza a tutto il Mondo. Margaret Keenan, 90 anni, è stata la prima a ricevere l’iniezione: da allora, il vaccino è stato somministrato a diverse persone in 50 ospedali in tutto il paese.

Come tutti i vaccini, il vaccino per il Covid-19 può causare effetti collaterali, anche se la maggior parte sono lievi e scompaiono entro pochi giorni. Esistono però alcune categorie di individui ai quali è sconsigliato vaccinarsi.

Covid-19, chi non si potrà vaccinare. No per under 16, donne incinte, persone allergiche

Ai bambini di età inferiore ai 16 anni non verrà offerto il vaccino Pfizer Covid-19. Questo perché mancano prove su come influisce sui bambini, il che significa che non può essere dimostrato che sia sicuro.

Non sorprende che il vaccino sia stato testato su adulti e anziani e, come per le donne in gravidanza, mancano dati sugli effetti sui bambini.

Inoltre, la stragrande maggioranza dei bambini che contraggono il coronavirus manifesta sintomi lievi o è addirittura asintomatica, il che significa che non presenta sintomi.

Anche le donne incinte o le donne che pianificano una gravidanza non dovrebbero ricevere un vaccino contro il coronavirus, perché i potenziali rischi sono ancora sconosciuti. Non ci sono ancora dati sulla sicurezza dei vaccini Covid-19 in gravidanza, né da studi sull’uomo né su animali.

Data la mancanza di prove, è suggerito un approccio precauzionale, e attualmente non si consiglia la vaccinazione Covid-19 in gravidanza.

Infine, anche le persone che hanno una storia di reazioni allergiche “significative” non dovrebbero attualmente ricevere il vaccino. L’avvertimento arriva dopo che due membri del personale dell’NHS che hanno ricevuto il vaccino Pfizer / BioNTech hanno subito una reazione allergica.