Vaccino obbligatorio, Costa: “Ultima ipotesi da prendere in considerazione”

Obbligo vaccinale sì o no? E soltanto per i lavoratori o per tutti i cittadini? Per il sottosegretario al ministero della Salute, Andrea Costa “l’obbligo vaccinale per tutti i lavoratori è l’ultima ipotesi da prendere in considerazione”. “Il popolo italiano sta dimostrando una grande senso di responsabilità, con 36 milioni di vaccinati il nostro è il secondo Paese nell’Unione Europea: dobbiamo continuare a veicolare un messaggio di fiducia verso i vaccini, unica via d’uscita dalla pandemia del Covid”, sottolinea l’esponente del Governo a margine del suo intervento al Meeting di Rimini.

Per Costa, “diverso è il discorso su settori specifici, come la scuola, per cui vanno fatte riflessioni distinte. Ma dobbiamo confidare nel senso di responsabilità degli italiani, avendo come obiettivo oltre 80% di vaccinati entro fine settembre, ora siamo al 67% con un calo fisiologico per il mese di agosto. I numeri fanno ben sperare: se poi dovesse emergere il problema che l’obiettivo fissato non è raggiungibile, allora si potranno fare nuove valutazioni”.

Orlando: “Favorevole a ogni strumento per mettere in sicurezza gli italiani”



Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, non chiude le porte all’obbligo vaccinale, richiesto fra gli altri dal segretario nazionale della Cisl, Luigi Sbarra. Ma neanche le spalanca. “Tutti gli strumenti e tutte le vie di contrasto al Covid, nel rispetto delle valutazioni della comunità scientifica, vanno percorsi: sono favorevole a esplorare tutte le soluzioni che consentano di mettere il più possibile in sicurezza gli italiani”, afferma rispondendo ai giornalisti prima del suo intervento ufficiale al Meeting di Rimini.

(dell’inviato Enzo Bonaiuto)