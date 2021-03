Valmontone-Anagni: grave incidente autostradale, è morto un uomo. Questa mattina verso le 7.30, nel tratto autostradale tra Valmontone e Anagni, al km 598 direzione sud, nel territorio del Comune di Colleferro, per cause al vaglio degli inquirenti, tre mezzi sono venuti in collisione.

Nell’incidente sono rimasti coinvolti un mezzo pesante, un’autovettura ed un furgone. Il conducente del furgone in seguito al tremendo impatto ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano romano di Autostrade per l’Italia. Sul luogo dell’incidente il traffico transita su una sola corsia e si registra una coda di 5 km tra Valmontone e Anagni. Agli utenti provenienti da Roma e diretti verso Napoli si consiglia uscire a Valmontone e percorrere la Strada Statale 9 Casilina in direzione di Anagni dove riprendere l’A1 verso Napoli. Entrata consigliata verso Napoli: Anagni. Uscita consigliata provenendo da Roma: Valmontone