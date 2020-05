Vasco: “Il Non Stop Live Festival è rinviato a giugno 2021”. Con 360mila biglietti già venduti… senza sconti

Nonostante l’età ‘anagrafica’, Vasco è un ‘vecchio leone’ ancora in grado di far tremare la ‘foresta’ con un suo ruggito. Lo ha dimostrato oggi, dal suo profilo Instagram, annunciando una data ufficiale che gli sta particolarmente a cuore: “È ufficiale ‘Vasco Non Stop Live Festival’ rinviato a giugno 2021. Stessi Festival, stesse città!“.

Una ‘brutta botta’ per le maestranze, ora alla fame

Il post, con tanto di foto e scritta: #postponed 2021, ben spiega il difficilissimo momento che il mondo dello spettacolo sta vivendo. Anche se, a ben guardare, per artisti affermati come lui ormai si tratta di ‘gloria’ mentre, per le migliaia di persone che costituiscono le ‘maestranze’ (quanti contribuiscono all’allestimento ed alla realizzazione di uno show), si parla invece di ‘fame’.

Live Nation: “Un tour da 360mila biglietti prenotati”

Quindi a seguire, il Blasco posta poi il comunicato di ‘Live Nation’ che spiega: “La conferma di quanto già immaginavamo è arrivata con il decreto legge, n 33 del 16 maggio 2020, che vieta per questa estate ‘assembramenti’ e quindi i grandi concerti che erano previsti per quest’anno. La notizia, che non ci ha colto di sorpresa, è arrivata nei giorni in cui Vasco e tutto il suo staff al completo – band e tecnici – avrebbero dovuto ritrovarsi, a Rimini, per iniziare le prove concerto di un tour da oltre 360.000 spettatori già ‘prenotati'”.

Ad ogni modo, scrive ancora Live Nation, “in accordo con Big Bang Srl, si sta riprogrammando il ‘Tour Vasco Non Stop Live Festival’ con nuove date, nelle stesse città, Firenze, Milano Roma e Imola, negli stessi Festival Rock. E per lo stesso mese, giugno 2021. Il nuovo calendario verrà annunciato entro il 29 maggio. I biglietti già acquistati rimarranno validi per i rispettivi concerti del 2021”.

Dunque nuove date ma i biglietti, per niente ‘rivisti’…

Già i biglietti, quelli chissà perché non vanno mai incontro alla contingenza ed alle migliaia di famiglie in seria difficoltà economica, anche all’interno di quelle dove si canta Vasco. Ecco, ci aspetteremmo da tali artisti una ‘battaglia’ in questo senso: abbassate i prezzi dei biglietti. ‘Chissenefrega’ dei mega show da 20mila fari…

Max