Vasco Rossi, concerto domani a Napoli allo Stadio Maradona: “I napoletani cantano da Dio”

(Adnkronos) – Grande attesa per il concerto di Vasco Rossi domani a Napoli. “Domani si torna allo Stadio di Napoli!! L’ultima volta è stata nel 2015, quando ho riaperto lo stadio, chiuso per 10 anni, al Rock .. – scrive Vasco in un post su Facebook – È stato un concerto meraviglioso. Quando i napoletani cominciano a cantare.. praticamente tu ti puoi fermare… perché cantano da Dio. Era il San Paolo, adesso è lo stadio intitolato al grande Diego Armando Maradona. E io sono ancora più onorato. Ho sempre avuto un grande affetto e una grande stima per Diego come calciatore e anche come uomo. Sarà il primo stadio del Vasco Live! Ci vediamo domani!!!”.