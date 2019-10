Vela, week end in catamarano ad Ostia: torna la regata nazionale Hobie Cat multiclasse

Fine settimana di vela e divertimento al Tognazzi Marine Village, vicino al Villaggio Tognazzi, dove domani e domenica si disputerà la Regata Nazionale multiclasse Hobie Cat, il catamarano sportivo ideato dal californiano Hobert Alter negli anni ’60 e ancora diffusissimo in tutte le spiagge del mondo.

Sono circa trenta le imbarcazioni attese alla tappa romana del circuito nazionale dedicato al multiscafo, che vedrà in acqua il piccolo Hobie Dragoon, dedicato ai giovanissimi, affianco allo storico Hobie Cat 16, una barca di cinque metri di lunghezza e due persone d’equipaggio, equipaggiato di spinnaker.

In acqua ci saranno gli equipaggi provenienti dalla Sardegna, dall’Abruzzo, dalla Lombardia e dal Lazio. Nutrito il gruppo di atleti del Tognazzi Marine Village con in prima linea Federico Spina e Ludovica Festino (argento al Campionato Europeo nella categoria Youth), Camilla e Simone Montezemolo e la coppia formata da Lorenzo Rossi e Diana Rogge, oggi ai primi posti della ranking nazionale e vice campioni europei: per loro sarà un appuntamento importante che anticipa la loro partecipazione al Campionato Mondiale in programma dal 1 al 16 novembre in Florida.

Il tratto di mare antistante le dune di Capocotta si riempirà dei vivaci colori delle vele e della carica di energia che questi ragazzi porteranno per due giorni sul litorale romano: il fischio di inizio è atteso sabato alle 11.30 al Tognazzi Marine Village – via Litoranea km 10,100. Il fine settimana sarà anche l’occasione per festeggiare i risultati ottenuti dalla squadra della tavola giovanile Techno 293 in ambito nazionale, con l’ottimo risultato di Anita Soncini nella classifica finale della Coppa Italia Under 15 femminile, prima fra le 25 concorrenti in gara.