Verde Roma – Il M5S: “Parco Cadibona nel III Municipio terra di nessuno e in preda al degrado: predisporre bando per riqualificazione “

“Panchine divelte e con le assi marce e ammuffite, pavimentazione sconnessa e pericolosa con radici degli alberi a vista, la grande pista di pattinaggio tristemente deserta e senza manutenzione con i corrimano arrugginiti, il gazebo bianco con i tavolini di legno che sembra una cattedrale nel deserto, quella che una volta era una grande area giochi per i bimbi più piccoli del tutto scomparsa, in quanto le poche attrazioni che erano rimaste sono state portate via dalla Polizia locale perché ritenute ormai troppo pericolose: questo è il desolante panorama che si apre davanti agli occhi di chi entra nel Parco Cadibona, l’area verde del III Municipio posta esattamente a metà fra le due vie Capo Sottile e Cadibona alle spalle del Viadotto dei Presidenti, la principale arteria municipale che congiunge i quartieri di Fidene e Colle Salario con il GRA ai quartieri di Fidene, Bufalotta e Nomentana.

Insomma, quella che una volta era un’eccellenza verde e di socialità per il III Municipio adesso è terra dell’abbandono: a salvarla dal degrado c’è solo la buona volontà dei condòmini delle palazzine adiacenti con affaccio sul Parco che puntualmente curano il diserbo e lo sfalcio delle piante. Da tempo quest’amministrazione municipale ha deciso di abbandonare al suo destino una fondamentale risorsa per il quartiere Montesacro: ma è mai possibile una gestione così riottosa e dissennata della cosa pubblica? Questi signori non provano la benché minima vergogna a privare famiglie e bimbi di un’area di svago, relax e divertimento? Ci opponiamo fermamente a questo modo di gestire i beni della cittadinanza e perciò proporremo un’interrogazione urgente sia a livello municipale che comunale e invieremo una nota al Dipartimento Ambiente: ci auguriamo che l’Assessorato competente trovi quanto prima i fondi per finanziare un bando di riqualificazione e messa a regime del Parco con nuova area giochi annessa“.

Così in una nota congiunta il vicepresidente della commissione capitolina Ambiente Daniele Diaco (M5S) e il capogruppo del M5S in III Municipio Dario Quattromani.

Max