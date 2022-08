Verona-Atalanta 0-1, Koopmeiners stende i gialloblù

(Adnkronos) – L’Atalanta batte 1-0 il Verona in un match della terza giornata di Serie A disputato allo stadio ‘Bentegodi’ della città scaligera. L’Atalanta ottiene la seconda vittoria del suo campionato grazie a un gol di Koopmeiners al 5′ della ripresa. Dopo un brutto primo tempo, Gasperini sveglia i suoi con i cambi all’intervallo e ottiene la reazione sperata. Gli orobici mancano il raddoppio in più occasioni e rischiano fino alla fine. A un generoso Verona non basta un bel primo tempo e l’ottima prestazione di Lazovic. La squadra scaligera resta con un solo punto in classifica, mentre l’Atalanta sale a 7 e raggiunge in testa Milan, Lazio, Torino e Roma, in attesa di Fiorentina-Napoli di questa sera. Parte forte la squadra di Cioffi con un forte pressing a tutto campo che riesce a disinnescare per un tempo intero tutto il potenziale offensivo della Dea. Le uniche due occasioni della prima frazione sono dei veneti, che prima pungono con un sinistro secco di Lasagna, e poi ribussano alla porta di Musso con un tiro di Ilic che si perde di poco a lato.

Gasperini non perde tempo e rimpolpa il suo attacco con gli ingressi di Muriel ed Ederson, che rilevano i deludenti Lookman e Soppy. Un cambio della guardia che regala maggiore qualità all’attacco: cambia l’inerzia, ma serve comunque la giocata del campione per sbloccare il match. A servirla è Koopmeiners, che sblocca il punteggio con uno splendido mancino dai venticinque metri che non lascia scampo a Montipò. Il Verona non si rassegna e Lazovic, dopo un movimento a convergere, coglie in pieno la traversa con una conclusione che aveva messo completamente fuori causa il portiere atalantino. L’Atalanta ha però dalla sua le praterie che si spalancano in contropiede: Ederson cestina un paio di potenziali colpi da ko, al pari di Toloi a ridosso del novantesimo. Il Verona spinge fino all’ultimo, ma non sfonda il muro nerazzurro: tre punti pesantissimi per Gasperini, Cioffi può consolarsi con il miglior Verona della stagione.