Verona-Milan 1-3, rossoneri tornano primi in classifica

(Adnkronos) – Il Milan vince 3-1 sul campo del Verona nel match della 36esima giornata e torna in testa alla classifica della Serie A con 80 punti, mantenendo 2 lunghezze di vantaggio sull’Inter. I rossoneri incassano al 38′ il gol del Verona, a segno con Faraoni dopo una splendida azione corale. Il Milan riesce a pareggiare prima dell’intervallo. Al 47′ Leao si accende sulla fascia sinistra, palla al centro e Tonali insacca per l’1-1. In avvio di ripresa la formazione di Pioli mette la freccia. Leao, sempre lui, accelera e offre ancora a Tonali il pallone da spingere in rete: 1-2 al 50′. Il Milan chiude i conti all’87’ con Florenzi, che entra in area e spara in diagonale: 1-3.