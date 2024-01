VI Municipio – Il M5S: “L’Ass. Segnalini si attivi immediatamente per riattivare funzionamento termosifoni palestra IC ‘Via Marelli'”

VI Municipio – Il M5S: “L’Ass. Segnalini si attivi immediatamente per riattivare...

“Apprendiamo con forte preoccupazione della chiusura della palestra dell’Istituto comprensivo ‘Via Marelli’ di via Ercole Marelli 21 nel VI Municipio, a causa della rottura dei termosifoni nei locali della palestra appunto e degli spogliatoi contigui: ma la cosa più grave è che, nonostante siano svariati mesi che la scuola ha segnalato il problema, nessuno si sia ancora attivato per un intervento risolutivo. Con la sospensione delle attività ginniche, viene negato il diritto di ragazze e ragazzi di svolgere le proprie ore di educazione fisica, un’attività propedeutica al benessere del corpo e della mente; addirittura nella circolare inviata dal dirigente scolastico a insegnanti e genitori si scrive che ‘le ore di scienze motorie saranno svolte con approfondimenti teorici’.

Una situazione inaccettabile: chiediamo all’assessora ai Lavori Pubblici Segnalini di raccogliere il grido di allarme della scuola e di riattivare quanto prima il funzionamento dei termosifoni affinché possa riprendere lo svolgimento delle ore di educazione fisica con attività pratiche e in palestra“.

Così in una nota congiunta la capogruppo in Campidoglio del M5S Linda Meleo e la consigliera del M5S in VI Municipio Laura Arnetoli.

Max