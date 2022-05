“Vi porto nel mio Luna Park”, Virginia Raffaele è in scena al Teatro Brancaccio di Roma fino al 15 maggio con il suo divertente e ‘Samusà’

“Vi porto nel mio Luna Park”, Virginia Raffaele è in scena al...

“Sono nata e cresciuta dentro un luna park, facevo i compiti sulla nave pirata, cenavo caricando i fucili, il primo bacio l’ho dato dietro il bruco mela. Poi il parco ha chiuso, le giostre sono scappate e adesso sono ovunque: le attrazioni sono io e siete voi. Tutto quello che siamo diventati stupisce quanto un giro sulle montagne russe e confonde più di una passeggiata tra gli specchi deformanti”.

Dopo due anni di lockdown dedicati per lo più al doppiaggio, la performer romana torna finalmente ad esibirsi davanti al pubblico

Dopo la brusca interruzione dovuta alla pandemia che ha bloccato la partenza del tour proprio al suo inizio nel 2020, Virginia Raffaele torna finalmente nei teatri con ‘Samusà’, il suo nuovo spettacolo.

Al netto del lockdown, sono stati due anni intensi per Virginia, divisa tra televisione e cinema dove si prepara a debuttare come protagonista di un film nel 2022 e ha dato la voce a personaggi dei cartoni animati come Morticia de La Famiglia Addams e i Croods. Ma, appena è stato possibile, l’attrice e performer romana è tornata a dare vita a questo spettacolo che così tanto racchiude della sua arte e della sua vita.

Virginia Raffaele si racconta attraverso il Luna Park, laddove è nata e cresciuta prima di diventare una apprezzata attrice comica

Il racconto di ‘Samusà’ si nutre dei ricordi di Virginia e di quel mondo fantastico in cui è ambientata la sua infanzia reale, il luna park e da lì si sviluppa in quel modo tutto della Raffaele di divertire ed emozionare, stupire e performare, commuovere e far ridere a crepapelle.

Ad arricchire l’impianto scenico originale, alcuni degli schizzi dipinti dalla stessa Virginia. La regia si avvale della firma di Federico Tiezzi.

Samusà è scritto da Virginia Raffaele, Giovanni Todescan, Francesco Freyrie, Daniele Prato, con Federico Tiezzi.

In scena al Teatro Brancaccio fino al 15 maggio (tutte le sere alle 20.45, domenica pomeridiana alle 17), in via Merulana, 244.

Prezzo del biglietto da 29€ a 35 € – Info: botteghino@teatrobrancaccio.it e www.ticketone.it

Max