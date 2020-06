Via col vento, perché è stato considerato “razzista” da HBO

Le proteste per la morte di Gorge Floyd si sono spinte fino al mondo del cinema, spingendo HBO a cancellare momentaneamente dal proprio catalogo ‘Via col vento’, considerato uno dei massimi capolavori del cinema americano. Il motivo di tale scelta? La visione stereotipata dei neri e giustificherebbe in qualche modo il razzismo.

A rendere nota tale scelta è stato un esponente di HBO: “E’ un prodotto del suo tempo che descriveva pregiudizi etnici e razziali, sbagliati allora e sbagliati oggi”. Il film verrà reintegrato nel catalogo in futuro dopo un’attenta revisione e nuova classificazione.

Ma per quale motivo la piattaforma ha considerato il film girato da Victor Fleming e ispirato al romanzo di Margaret Mitchell vicino alla visione razzista? Il motivo è da ricercare nel periodo storico in cui è ambientata la trama. La guerra di secessione vissuta dal punto di vista dei sudisti, considerati anche schiavisti.

Nel film gli afroamericani vengono ritratti in atteggiamenti spesso servili, come una delle protagoniste, Mamy, interpretata da Hattie McDaniel, che proprio per quel ruolo vincerà un oscar. Una prima volta assoluta per un’attrice afroamericana.